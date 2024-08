De Belgen zijn aan zet: "Wout van Aert brengt ongekende veelzijdigheid, Cian Uijtdebroeks een groot talent"

De Belgen zullen het moeten doen. Er wordt naar Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks gekeken om Visma-Lease a Bike aan succes te helpen in de Vuelta, samen met de Amerikaan Sepp Kuss natuurlijk.

Kuss is in principe de klassementsman bij uitstek, maar onderschat ook de rol van Van Aert en Uijtdebroeks niet in de Vuelta. Van Aert kan met een ritzege heel wat druk wegnemen voor Visma-Lease a Bike. Uijtdebroeks krijgt een vrije rol en moet in staat geacht worden om Kuss toch behoorlijk lang bij te staan in de bergen.

"We hebben een uitgebalanceerd team dat zowel voor etappezeges als voor een goed eindklassement kan gaan, Sepp heeft al bewezen dat hij een van de beste klimmers van het peloton is. Daarnaast is hij hier de titelverdediger", laat Grischa Niermann zich optimistisch uit over de kansen van de kopman van de ploeg.

De doelen van Uijtdebroeks en Van Aert

Als de andere renners het dan ook nog eens goed doen, kan het helemaal een schitterende Vuelta worden voor de 'Vismannen'. "Cian is een groot talent dat vorig jaar in de top tien van het klassement eindigde. Wout brengt op zijn beurt ongekende veelzijdigheid in het team. Hij zal zich richten op het winnen van ritten en is zeer gretig."

© photonews

Die gretigheid van Van Aert is ook al naar voren gekomen in zijn eigen vooruitblik op de Vuelta, die op 17 augustus 2024 zal aanvatten. Van Aert trekt naar Spanje om weer met het gevoel herenigd te worden van een koers te kunnen winnen. Dat is wel nodig na een tweede plek in een Tourrit en een derde plek in de olympische tijdrit.

Van Aert verdient een ritzege

Grischa Niermann onderstreept ook nog een keer dat Van Aert het verdient om een ritzege te pakken en dat de ploeg alles zal doen om hem hierbij te helpen.