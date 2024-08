Het verwerkingsproces is voor Remco Evenepoel compleet: "Dat was een moeilijk en kritiek moment in mijn leven"

Remco Evenepoel heeft heus ook al wel al moeilijke momenten gekend. Het verwerkingsproces na die verschrikkelijke crash in de Ronde van Lombardije van 2020 is voor hem gelukkig helemaal afgerond.

Het is minder vanzelfsprekend dan het lijkt, want het is het soort van val die ook jaren later nog kan nazinderen. Ook bij veel vrolijkere belevenissen, zoals goud behalen op de Spelen, zou het niet vreemd zijn dat dat opnieuw naar boven komt. RTL polste bij hem in welke mate die val nog door zijn hoofd spookt.

"Eigenlijk minder en minder. Dat is een hoofdstuk dat afgesloten is. Je moet niet te veel achteruit kijken, enkel vooruit. Dat was een moeilijk moment in mijn leven. Vooral ook voor mijn partner, mijn ouders, mijn familie. Als je ziet dat je zoon of vriend in een ravijn twaalf meter naar beneden duikelt, dat is niet leuk om te zien."

Evenepoel kijkt het liefst vooruit

Gelukkig is Evenepoel er beetje bij beetje bovenop gekomen. "Als ze me nadien zagen op de beelden, ging de onrust een beetje liggen. Iedereen weet dat dat een kritiek punt in mijn leven was. Daarom dat ik liever vooruit kijk." Dat lijkt een gezonde attitude, maar de gevaren in de wielersport blijven nog even sterk aanwezig.

"Het is duidelijk dat wielrennen een gevaarlijke sport is. Er zijn valpartijen, we lopen blessures en breuken op. Elke sport houdt een risico in. Ik heb deze sport gekozen en dat brengt risico's met zich mee", kijkt Evenepoel er met een nuchtere blik tegenaan. "Dat maakt deel uit van het leven van een wielrenner", besluit hij bijgevolg.

Evenepoel daalt voorzichtiger

Het is dus niet zo dat hij zijn manier van koersen of zijn levenswijze hieraan aanpast? "Ik denk dat ik in de afdalingen wat voorzichtiger ben dan anderen. In het leven geniet ik volop van de kleine dingen, van de momenten met mijn familie."