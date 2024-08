Remco Evenepoel doet een aantal mensen stevig schrikken: "We gaan minstens beter doen in LA, hé"

De passage van Remco Evenepoel bij de huldiging van de olympiërs blijft niet onopgemerkt. Mensen doen schrikken, daar houdt hij ergens ook wel van.

Er waren een paar verschillen tussen Remco en de andere atleten. De meesten van hen hadden hun outfit van Team Belgium aan, hij kwam deze keer wel heel verzorgd en modieus voor de dag. Nog een verschil: in het beste geval hadden de anderen één medaille om hun nek hangen. Hij kwam met zijn twee medailles tevoorschijn.

Dat is sowieso al een entrée maken. Dan moest Evenepoel nog het woord nemen van op het balkon van het stadhuis van Brussel. Het betekent voor hem wel wat om net op de Grote Markt gehuldigd te worden. "Ja, zeker. Ik zit normaal daar op dat bankje iets te drinken. Merci allemaal om te komen. Supertof", richt hij zich tot de menigte.

Remco's medailles hangen er

Beseft hij nu al wat hij gerealiseerd heeft? "Dit is zo uniek, het zal wellicht nooit genoeg doordringen. Het moet nog allemaal binnenkomen. Maar kijk, mijn medailles hangen er wel." Wie weet is het niet zijn laatste medaille dit jaar. "Na een korte decompressieperode zal het volle bak toewerken zijn naar het WK eind september."

Laat ons toch nog maar wachten om ver vooruit te kijken. Eerst nog even terugblikken. "Eerst en vooral wil ik alle atleten die meegedaan hebben aan de Spelen voor België een dikke proficiat wensen. Maandenlang of jarenlang heeft iedereen zich voorbereid. Bedankt ook aan de mensen achter de schermen om alles voor ons te regelen."

Evenepoel razend ambitieus

Een dankwoord aan de fans is ook aan de orde. "Zonder jullie geen prestaties. En we gaan minstens beter doen in LA, hé", zei Evenepoel dan toch, terwijl hij zich omdraaide en naar Jean-Michel Saive en Cedric Van Branteghem keek. Die moesten even slikken: beter doen dan de 10 medailles van dit jaar wordt voor België geen evidentie.