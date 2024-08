Justine Ghekiere kleurt Tourrit naar België, broers Roodhooft kunnen vieren na prestigezege Pieterse tegen Vollering

De Ardennenrit in de Tour Femmes naar België stelde niet teleur. Justine Ghekiere zorgde voor Belgische eer in de rit naar aankomstplaats Luik. Dankzij Puck Pieterse werd het een Nederlandse ritzege.

Een mix tussen de Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik: nieman die het bedacht, tot de Tour de France Femmes ermee op de proppen kwam. Het peloton trok zich op gang zonder Elise Chabbey: met de klimster verdwijnt toch een eerste belangrijke naam uit de koers. De anderen kregen al snel de Amstel-klimmetjes voorgeschoteld.

Silvio Persico scoorde daar feilloos bergpunten, ook Justine Ghekiere roerde zich op de Geulhemmerberg. Aanvalster Sara Martin reed nadien als eerste België binnen. Kort nadat Kool de tussensprint won in het peloton, stond de Spaanse stil voor een gesloten overweg. Ook het peloton werd bijgevolg aangemaand om te stoppen.

Ghekiere enorm bedrijvig

Wanneer de koers weer verder kon, werd Martin snel gegrepen. Op de Mont-Theux was het opnieuw aan Ghekiere, maar Kastelijn toonde zich daar een tikkeltje sterker. Er alleen vandoor gaan had weinig zin en op de eerstvolgende beklimmingen zagen we geen snedige demarrages. Ghekiere loerde op een volgend moment.

Dat kwam er voor de renster van AG Insurance-Soudal na de Côte des Forges. In de afdaling kwam Uttrup Ludwig ten val: een slechte zaak voor de kopvrouw van FDJ-Suez. Andere interessante namen als Vollering, Niewiadoma, Pieterse en Rooijakkers verging het beter: dit kwartet reed de verdienstelijke Ghekiere voorbij.

Vollering lost enkel nog Rooijakkers

Een versnelling van Vollering was er te veel aan voor Rooijakkers. In de laatste zevenhonderd meter kwam het nog tot een uitval van Niewiadoma, gecounterd door Vollering. Niewiadoma was allesbehalve koelbloedig, de andere twee maakten er een nipte sprint van. Op de streep was geen van de Nederlandse dames zegezeker.

Op enkele meters van mekaar stonden Vollering en Pieterse dan te wachten wie werd uitgeroepen tot winnares. De fotofinish gaf dan wel duidelijk voordeel aan Pieterse. Alweer een mooie triomf voor het Fenix-Deceuninck van de broers Roodhooft.