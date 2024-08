Mathieu van der Poel kunnen kloppen is nooit een toeval: het beste bewijs is nog maar eens geleverd

Mathieu van der Poel kunnen kloppen is nooit een toeval. Het is slechts weinigen gegeven. Als het je lukt, betekent dat ook wel best veel.

Het bewijs hiervoor is nog maar eens geleverd en nog wel in de Tour de France Femmes. Je zou kunnen denken: wat heeft dat nu met Mathieu van der Poel te maken? Wel, de vrouw die naar twee ritzeges knalde en zo ook tijdens twee etappes de gele trui droeg, heeft Van der Poel eerder dit jaar nog te grazen genomen.

Charlotte Kool verbaast met haar ritzeges in de Tour de France Femmes, aangezien de renster van dsm-firmenich eigenlijk bezig was aan een moeizaam seizoen. Haar intrinsieke sprintsnelheid is geen geheim: in Tourrit 1 won ze nog mede door pech van Lorena Wiebes, een dag later klopte ze haar concurrente in een eerlijk duel.

Kool klopte Van der Poel in een sprint

In de tijdrit is Kool haar gele trui wel kwijtgeraakt, maar ze heeft nog altijd de groene trui in haar bezit. Ze zou als pure sprintster een waardige winnares van het puntenklassement zijn. In de Nederlandse media is de voorbije dagen ruim aan bod gekomen hoe Kool het in de sprint zelfs al eens gehaald heeft van Mathieu van der Poel.

© photonews

Haar vriend Luke Verburg, die zelf koerst op continentaal niveau, kan het prima vinden met Van der Poel. Die laatste trekt zoals bekend geregeld naar Spanje om daar te trainen en het is tijdens één van die stages dat hij daar Kool tegenkwam. Ze grepen de gelegenheid om het eens tegen elkaar op te nemen in een sprintje.

Beelden van sprintnederlaag Van der Poel

Het zou naar verluidt heel erg nipt geweest zijn. "Ik won", verzekerde Kool aan het Algemeen Dagblad. Er zou ook een video van de sprint bestaan, daar hadden we graag eens beelden van gezien.