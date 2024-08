'Mathieu van der Poel neemt belangrijke beslissing over verdere plannen in het najaar van 2024'

Mathieu van der Poel heeft nog eens een belangrijke beslissing genomen. Zo was het nog een open vraag of hij dit jaar de Vuelta ging rijden of niet.

Verschillende wielerploegen hebben reeds hun selectie voor de Vuelta met de wereld gedeeld, aangezien de start al plaatsvindt binnen enkele dagen op 17 augustus. Alpecin-Deceuninck heeft dat nog niet gedaan en dus kon er nog gespeculeerd worden of Mathieu van der Poel erbij ging zijn. Die speculatie mag nu stoppen.

Wielerflits meldt dat Mathieu van der Poel niet gaat meedoen aan de Vuelta. Zijn debuut in de derde grote ronde van het jaar laat dus zeker nog een extra jaar op zich wachten. Met een Vuelta-deelname had al een groot deel van zijn aanloop naar het WK ingevuld kunnen worden. Er is besloten om voor een ander traject te kiezen.

Van der Poel neemt beslissing na de Spelen

Van der Poel wilde eerst de volledige focus leggen op de Olympische Spelen. Tot die belangrijke afspraak werden er dus geen knopen doorgehakt over het programma in het jaar. Ondertussen is er al wat tijd overgegaan en is dat wel gebeurd. Er zou gekozen worden voor wedstrijden die beter bij Mathieu passen.

De voorbije jaren is inderdaad gebleken dat grote ronden niet bepaald zijn ding zijn. Zeker bij zijn deelnames aan de Tour de France kon hij persoonlijk zelden schitteren. Desondanks is de Nederlander er toch al in geslaagd om in de Tour en in de Giro een etappe te winnen. Dat verklaart dan ook zijn interesse in de Vuelta.

Van der Poel op trilogie-jacht

Als hij ook in de Vuelta een etappe op zijn naam kan schrijven, is de trilogie compleet en dan kan Van der Poel dat weer afvinken op zijn palmares. Het zal voor een volgend jaar zijn.