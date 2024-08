Remco Evenepoel laat bijzonder grote schoenen na om te vullen: deze renners gaan of kunnen het toch proberen

Remco Evenepoel is een groot gemis overal waar andere renners moeten proberen om hem op te volgen, gezien zijn afwezigheid. In het bergklassement van de Vuelta bijvoorbeeld.

Met Remco Evenepoel had de Vuelta vorig jaar een bollenman om u tegen te zeggen. Nadat het niet lukte om mee te spelen voor de eindzege, toonde Evenepoel een ongelooflijke weerbaarheid, uiteindelijk beloond met drie ritzeges en een ruime voorsprong in het bergklassement. Een waardige opvolger vinden wordt niet evident.

Een opvolger komt er wel sowieso, want Evenepoel is er dit jaar niet bij in de Vuelta. Carapaz heeft het eerder al eens gedaan zoals Evenepoel: de bollen pakken wanneer de ambities in het algemeen klassement moeten worden opgeborgen. Carapaz deed het hem voor in 2022, wacht er in 2024 een herhaling van dat scenario?

Carapaz zoekt regelmaat

Carapaz begint aan de Vuelta als de kopman van EF om mee te spelen voor de rode trui. De Ecuadoriaan komt natuurlijk wel uit de Tour, waar hij als vrijbuiter sterk presteerde. In het verleden heeft hij al gestreden voor de eindzege in een grote ronde als de Vuelta, maar het is de vraag of hij nu nog genoeg regelmaat kan vinden.

Zoniet, dan wenken de bollen misschien. Sowieso liggen er scenario's op tafel waarbij kanshebbers voor de eindzege toch ook in aanmerking komen voor de bergtrui. Dan denken we in de eerste plaats aan Sepp Kuss, João Almeida, Adam Yates en Primoz Roglic, als die laatste voldoende hersteld is van zijn wervelbreuk.

Ciccone zoals in 2019

Een bergklassement voorspellen is altijd moeilijk, want het valt maar af te wachten wie echt in zo'n nevenklassement zin heeft. Het zou kunnen dat Quintana er oren naar heeft om met aanvallen van ver iets te riskeren. Een Ciccone heeft de ervaring van de bergtrui te winnen in de Giro, waarom dan eens niet in de Vuelta?

Voorts sluiten we een verrassing zeker niet uit. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld het Lotto Dstny-duo Lennert Van Eetvelt of Maxim van Gils een rol van betekenis kunnen spelen. Als het niet is om aan het eind de bergtrui te dragen, dan misschien eens voor 1 dag. Of stunt De Gendt in zijn laatste grote ronde? Het zal ook Remco benieuwen.