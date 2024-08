Yves Lampaert toont zijn hart voor de hele Soudal-familie en daagt Tour de Tietema uit: "Volgende keer beter werken"

Om de vrouwen van AG Insurance-Soudal een hart onder de riem te steken, is Yves Lampaert een kijkje gaan nemen in de Tour de France Femmes. Het toont zijn betrokkenheid bij het hele project van de ploeg van Lefevere. De vrouwenploeg zag hem graag komen: Lampaert was een graag geziene gast in de TDF Femmes.

Dat bleek ook door de belangstelling van de fans. Af en toe kon al eens tijd gemaakt worden voor een selfie. Plots dook hij aan de ploegbus van AG Insurance-Soudal ook op met pizza's. "Yves to the rescue", klonk het. De ploegleden hebben zo toch hun buikje kunnen vullen, zodat ze niet op een lege maag moeten presteren.

"Hey, Tour de Tietema, we hadden pizza's van jullie verwacht", richtte Lampaert zich met een grapje tot het Nederlandse YouTube-kanaal. Dat bezorgde de voorbije jaren renners van verschillende ploegen pizza's tijdens de Tour voor mannen. "We hebben ze zelf moeten halen. Volgende keer beter werken", knipoogt Lampaert.

