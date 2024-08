De Cauwer wil geen vergelijking met Remco maar gaat wel helemaal los: "Op dit domein niks te doen tegen Thibau Nys"

José De Cauwer ziet dat in het spoor van Remco Evenepoel met Thibau Nys een nieuwe Belgische wielerheld is opgestaan. Vergelijkingen maken tussen die twee hoeft niet, het zijn toch zeer verschillende types. Wel is zeker dat we van Nys het laatste nog niet gezien hebben.

"Het wordt alsmaar straffer. Omdat iedereen wéét wat er gaat gebeuren, maar niemand er iets tegen kan doen. Het is willen, maar gewoon niet kunnen", stelt José De Cauwer met verbazing vast bij Sporza dat de tegenstand in Polen Nys weinig kan maken. "Thibau Nys heeft een specialiteit en is daar simpelweg outstanding in."

Het ligt aan zijn sterkte, niet aan een zwakte bij de rest. "Het lijkt alsof de rest - en dat zijn toch niet de minsten - fouten maakt, maar op dit domein is gewoon niks te doen tegen Thibau. Die cool van Thibau ... Dat is fantastisch. De sprint wordt aangetrokken voor hem - door Pedersen, hé - en hij zit daar rustig op zijn metertje te kijken."

Sprint Thibau Nys uit het boekje

De sprint van Nys is uit het boekje, ook wanneer iemand hem even lijkt te overrulen. "Met dit voorbeeld zou je naar jeugdkoersen kunnen gaan over hoe je een eindsprint aanpakt. Positioneel goed zitten, niet panikeren en vertrouwen in jezelf. Het zijn eigenschappen die je normaal aan anciens toedicht, maar Thibau is nog maar 21."

Wie ook al op jonge leeftijd heel goed was ... Remco Evenepoel. "Maar dat is nog een ander kaliber. Remco won op zijn 19e San Sebastian door van al de rest weg te rijden. Laat ons daar dus van wegblijven, het is nu al goed wat het is. We hebben er met België een veelwinnaar bij", durft José De Cauwer wel te concluderen.

Prestaties Nys doen beste vermoeden

"Want Thibau is 21 jaar - dan moet je normaal nog wat matuurder worden. Hier blijft het normaal dus niet bij. Alleen moet je bij elke jongere de vraag stellen: hoeveel komt er nog bij? Zal Thibau dit in de toekomst ook kunnen in klassiekers van 260 kilometer? Dat weet je nooit. Al doen zijn huidige prestaties het beste verhopen."