Zal hij daar ook domineren? Remco Evenepoel onthult wat hij na zijn wielercarrière wil doen

Remco Evenepoel is nog maar 24 jaar en heeft dus nog een stevige carrière voor de boeg. Toch denkt hij al na over wat hij na zijn carrière wil doen.

Hoewel Remco Evenepoel nog maar 24 jaar is, is hij toch al aan zijn zesde seizoen bij de profs bezig. Evenepoel was namelijk nog maar net 19 jaar geworden toen hij in 2019 prof werd bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Met zijn dubbele olympische titel in het wielrennen is Evenepoel nog wat bekender geworden, want de iconische foto's bij de Eiffeltoren zijn de wereld rondgegaan. Ook in de Verenigde Staten maken ze nu kennis met Evenepoel.

Het leverde hem een interview op in The New York Times. Over zijn valpartij in het Baskenland, zijn comeback en voorbereiding op de Tour en de Spelen. Veel zaken die voor de Vlaamse wielerfan al lang geen nieuws meer zijn.

Evenepoel wil triatlon of Ironman doen

In het interview ging het echter ook over de slechte waterkwaliteit van de Seine, waarbij er overwogen werd om van de triatlon een duatlon te maken. Had Evenepoel daar geen derde medaille kunnen pakken?

"Ik weet niet of ik in Parijs aan de duatlon had mogen deelnemen", reageert Evenepoel. "Maar op een dag, als alle vinkjes in het wielrennen zijn afgevinkt, wil ik mij graag storten op Ironmans of triatlons", zegt hij verrassend.

"Ik denk dat leeftijd daar minder belangrijk is, omdat explosiviteit minder van tel is. Bovendien zal het ervoor zorgen dat ik niet verdik", lacht Evenepoel nog. De plannen voor na de carrière liggen dus al klaar.