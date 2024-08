Demi Vollering komt met update over blessures en waarschuwt haar concurrenten

Demi Vollering is plots haar goede uitgangspositie in de Tour de France Femmes kwijt. De Nederlandse kwam in de vijfde rit zwaar ten val en moet nu meer dan een minuut goedmaken.

Meteen na haar valpartij greep Demi Vollering naar haar onderrug en ze bleef ook nog een tijdje aan de kant staan. De Nederlandse kon echter haar weg nog verder zetten en beperkte de schade zelf tot net geen twee minuten. Concurrent Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM) liet haar ploeggenote Chloe Dygert het tempo stevig opvoeren om Vollering op zo veel mogelijk achterstand te zetten. De Poolse neemt de gele trui over van Vollering, die volgt op 1'19". Vollering komt met blessure-update "Het is afwachten hoe het morgenochtend (vrijdag, nvdr.) voelt, maar ik ga ervan uit dat ik de Tour wel kan vervolgen", zei Vollering via haar ploeg SD Worx-Protime. De Nederlandse liep lichte kneuzingen en schaafwonden op aan haar onderrug en billen. "Gezien de snelheid waarmee ik viel, ben ik blij dat ik geen botbreuken heb opgelopen. Na de val moest ik even bekomen en alles laten controleren. Daarna kon ik weer op de fiets stappen en de koers voortzetten." Op haar sociale media had Vollering nog een boodschap na haar valpartij. "Kom morgen niet in mijn buurt", schreef de Nederlandse met daarbij een duiveltje en een foto van zichzelf na de finish.