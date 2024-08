Ploegmaats spelen Roglic volledig kwijt tijdens ploegenpresentatie: gerevalideerde renner komt met grappige verklaring

Primoz Roglic moest in sneltempo revalideren om de Vuelta te halen. Waarna zijn ploegmaats hem dan kwijtspeelden tijdens de ploegenpresentatie...

Het leven van Primoz Roglic is weer een aparte dag rijker. Het is al een verhaal geweest van vallen en opstaan. Met heel veel mooie momenten, bijvoorbeeld het behalen van drie eindzeges in de Vuelta. Met daar tegenover veel letterlijke valpartijen. Ook nog in de Tour, waardoor het alle zeilen bijzetten was om de Vuelta-start te halen.

Het was dan ook uitkijken naar de intrede van de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe tijdens de ploegenvoorstelling in Lissabon. Groot was de verbazing dan ook toen maar zeven renners van de ploeg het podium op kwamen gereden. De achtste, die er normaal ook bij had moeten, was ... jawel, Primoz Roglic.

Martinez wist niet waar Roglic was

De interviewer ging Daniel Felipe Martinez om uitleg vragen maar die kon weinig antwoorden bieden. "We komen van het hotel. We weten niet wat er aan de hand is. We waren zelf op hem aan het wachten", aldus de Colombiaanse ploegmaat van Roglic. Een verhaal om u tegen te zeggen was geboren: Roglic vermist in Lissabon.

Er zat voor zijn teamgenoten weinig anders op dan na hun voorstelling het podium weer te verlaten. En dan dook Roglic plots toch op! Gelukkig maar. Onder luid applaus van het publiek reed hij het podium op. Waar was hij al die tijd? "Ik was zelf nog aan het wachten aan het hotel." Op een andere plek dan Martinez & co dan blijkbaar.

De Sloveen zag de humor van de zaak wel in en kwam zelf ook nog met een grapje. "Ik wou het podium eigenlijk voor mij alleen." Missien geslaagd dan.