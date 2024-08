Ruben Van Gucht komt met groot nieuws over ... televisieprogramma

Vorig jaar kwam Sporza naar aanleiding van het wereldkampioenschap gravel op zondag 1 oktober om 13.30 uur de documentaire 'Jeanke in Amerika' uit. Ruben van Gucht kwam tijdens de Tour de France Femmes met nieuws.

'Jeanke in Amerika' bracht het verhaal van Jan Bakelants die op 3 juni van 2023 de loodzware tocht van maar liefst 330 kilometer aflegde in Emporia. Hij finishte uiteindelijk als veertiende in een tijd van 10 uur 47 minuten 59 seconden.

Ruben Van Gucht maakte op Twitter alvast reclame voor het programma en is zelf een van de bepalende figuren in de documentaire. “Jan_Bakelants & ik naar Emporia, USA. Jeanke was de 1e ex-geletruidrager aan de start van Unbound."

Begin juni trokken @Jan_Bakelants & ik naar Emporia, USA. Jeanke was de 1e ex-geletruidrager aan de start van Unbound. De ontdekkingstocht, het avontuur, de unieke beleving, de uitputtingsslag krijgt u te zien in de docu JEANKE IN AMERIKA. Zondag 1/10, 13u30, @sporza | @vrt1be pic.twitter.com/r6JwQBCALG — Ruben Van Gucht (@rvangucht) September 29, 2023

"De ontdekkingstocht, het avontuur, de unieke beleving, de uitputtingsslag krijgt u te zien in de docu JEANKE IN AMERIKA", klonk het toen. En nu is er ook nieuws voor de editie van 2024, want ook nu was er een Unbound.

Opnieuw een documentaire in 2024

En daar zal ook opnieuw een documentaire van verschijnen, opnieuw gemaakt door en met Ruben Van Gucht. Dat kondigde hij live aan via de live-uitzending van de Tour de France Femmes. En Bakelants is opnieuw de kernfiguur.

"Maar er is meer dan alleen Jeanke Bakelants", aldus Van Gucht tijdens de uitzending. "Ook Greg Van Avermaet wordt gevolgd, net als zelfs Jelle Van Damme én zelfs vanop Tenerife ook Dirk De Wolf", klinkt het.