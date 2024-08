Verrassende winnaar in Vuelta snapt het ook niet: "Er is iets geks gebeurd"

Joshua Tarling? Neen! Wout van Aert? Neen! Vacek lang in de hotseat dan? Neen! Het was de lachende vierde Brandon McNulty die in het rood de tweede etappe zal mogen aanvatten na winst in de tijdrit. "Er is iets geks gebeurd", vond die.

"Ik weet niet of ik het had verwacht dat ik kon winnen", reageerde de Amerikaanse tijdritkampioen. "Als er iets geks gebeurde, kon het, dus ik denk dat er iets geks is gebeurd."

"Ik was aan het hopen op iets goeds, maar ik kan het nog niet geloven. Ik had echt heel goede benen. Ook op training voelde ik me supergoed. Ik ben voluit gegaan voor de Olympische Spelen (5e, red.) en sindsdien voel ik me heel goed."

"Ik wist dat ik iets goeds kon doen, maar ik had niet verwacht dat ik kon winnen.Op 12 minuten kan je de tijdrit niet echt indelen. Ik voelde me goed en ben zo snel mogelijk gegaan. Bij de tussentijd wist ik dat het goed was, dus moest ik blijven gaan."

"Wat ik heb gedaan sinds de Spelen? In Parijs was het heel zwaar. Er waren heel sterke tegenstanders, dus een podiumplaats was slechts een wens. Vandaag heb ik getoond dat het op een andere dag misschien was gelukt."

"Het is leuk om de rode trui te dragen en ik zal er zo lang van genieten dat het duurt. Maar het is geen verrassing dat we met Joao (Almeida) en Adam (Yates) heel sterke kopmannen hebben, dus ik zal alles voor hen doen."