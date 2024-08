🎥 Thibau Nys excuseert zich na derde ritwinst in Polen: "Maar ik sprak wel de waarheid"

Thibau Nys heeft in de Ronde van Polen ook de voorlaatste rit gewonnen. Op de lastige aankomst was er opnieuw niets te doen aan Nys.

Thibau Nys blijft maar winnen. Na de eerste en de derde rit won hij zaterdag ook de zesde rit in de Ronde van Polen. Op een aankomst bergop was hij sneller dan Diego Ulissi en Oscar Onley, Jonas Vingegaard werd vierde.

"Mijn excuses aan alle renners tegen wie ik gezegd heb dat ik me niet goed voelde vandaag, maar het was echt zo", zei Nys in het flashinterview. "Ik was echt niet op mijn beste niveau vandaag en ik had geluk dat ik vooraan kon belanden in de finale."

"Ik was erg aan het afzien op de beklimmingen en ik denk dat ik op de laatste steile klim in de derde groep zat. Maar toch kwamen we terug omdat andere teams reden, dus ik heb veel geluk gehad dat ik in de laatste kilometer mee kon doen aan de sprint."

Nys had geluk bij derde ritzege

"Ik ben altijd hard door blijven rijden en ik heb nooit opgegeven. Maar in de laatste driehonderd meter had ik pas echt het idee dat ik vandaag kon gaan winnen. Ik had één pijl en die heb ik op het juiste moment geschoten, maar het was mentaal echt een zware dag."

Ondanks al zijn negende overwinning van het seizoen, blijft Nys bijzonder nuchter. "Ik weet wel dat het niet altijd zo gaat zijn. Er zullen ook moeilijke momenten komen in de toekomst. Maar voor nu moet ik hiervan genieten."