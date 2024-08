📷 Wout van Aert spreekt klare taal na tijdrit in Vuelta: "Als het zo zit, dan doe ik het niet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert werd zaterdag derde in de openingstijdrit van de Vuelta. Achteraf was het pure chaos voor onze landgenoot.

Wout van Aert had er net een zware inspanning in de openingstijdrit van de Vuelta op zitten, toen hij even wou bekomen en zijn gezin begroeten.

Dat lukte echter aan geen kanten door een grote meute volk die zich rond onze landgenoot verzamelde. Heel wat journalisten wilden meteen een reactie van Van Aert op zijn nipte nederlaag.

“Als jullie me geen ruimte geven, doe ik geen interviews”, was de boodschap van Wout van Aert heel erg duidelijk. Hij kreeg dan ook meteen de nodige ruimte en deed uiteindelijk toch zijn verhaal over de rit.

De familie van Van Aert wachtte hem op na de finish. Zoontje Georges gaf papa een high five en stelde hem een duidelijke vraag. “Papa, je hebt hem niet gepakt?” Waarop Van Aert moest lachen en “Nee, net niet”, zei.

Zijn jongste telg Jerome kreeg een zoentje op de wang. Ook zijn vrouw Sarah De Bie kreeg een grote kus van onze landgenoot.