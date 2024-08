Ghekiere snapt nog altijd niet dat ze bolletjestrui pakt in Tour de France Femmes: "En nu een week zonder fiets"

Ze moest niet eens wachten tot aan de finishlijn van de Tour. Onderweg in de slotetappe was Justine Ghekiere al zeker van de eindwinst in het bergklassement.

Justine Ghekiere is er in geslaagd de bolletjestrui te veroveren in de Tour de France Femmes. Ze viel na afloop van de koers in tranen.

“Het moet echt nog binnendringen. Geweldig, hé”, vertelde ze nadat ze haar bolletjestrui op het podium in ontvangst genomen had. “Ik wist dat ik nog één keer heel diep moest gaan, maar ik voelde dat het vat echt leeg is. Ik ben helemaal kapot.”

Het werd een zware week, maar Alpe d’Huez werd gewoon genieten voor onze landgenote die onderweg zo vaak haar naam hoorde scanderen door de vele Belgische supporters.

“Het kon voor mij geen mooiere week zijn. Ik wist dat ik de punten moest hebben op de eerste klim en dat is gelukt. Het was het perfecte plan met de perfecte ploeg. Het is super, het is af. De bergtrui in de Giro was al super, maar dit doe ik nog eens op het hoogste niveau.”

Met deze eindwinst in het bergklassement valt een grote last van haar schouders en wil ze een week geen fiets meer zien.