Mikel Landa krijgt bijzonder telefoontje van Remco Evenepoel

Mikel Landa is bezig aan zijn eerste seizoen bij Soudal-QuickStep. Hij is de meesterknecht voor Remco Evenepoel in de grote rondes.

Remco Evenepoel reed een fantastische eerste Tour de France vorige maand. Onze landgenoot stond meteen op het podium bij zijn eerste deelname en dat smaakt bij iedereen naar meer.

Ook Mikel Landa maakt deel uit van dat succes. De Spanjaard werd door Patrick Lefevere binnengehaald om Remco Evenepoel bij te staan in de grote rondes.

Nu Evenepoel niet van de partij is in de Vuelta kan Landa zijn eigen kans gaan. Hij kan zeker een rol van betekenis spelen, want in de Tour werd de Spanjaard ook al vijfde dit jaar.

Hij voelt als kopman echter wel de druk. In de tijdrit werd hij 92ste. “Het is een geweldige kans. Ik heb een goed team tot mijn beschikking en daar wil ik gebruik van maken, laten we kijken of ik dat kan”, vertelt hij aan Marca.

Landa onthult ook dat hij een telefoontje kreeg van de dubbele olympische kampioen vooraleer hij aan zijn avontuur in de Ronde van Spanje van start ging.

“We hebben niet veel gesproken omdat ik me kan voorstellen hoe druk zijn telefoon het elke dag moet hebben. Hij wenste me succes en vertelde me dat alles goed zou gaan,” zegt Landa, die er nog eens aan toevoegde dat de twee het heel goed met elkaar kunnen vinden.