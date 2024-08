Patrick Lefevere deelt compliment uit aan de UCI, maar haalt ook uit naar Alpecin-Deceuninck en co

Soudal Quick-Step pakt tijdens de Vuelta uit met een speciaal shirt en een naamverandering. Vooral door dat shirt is de ploeg nu wat herkenbaarder.

Soudal Quick-Step heet tijdens de Vuelta T-Rex Quick-Step en heeft een grote dino op hun shirt. T-Rex is één van de lijmen uit het Soudal-assortiment, populair in Portugal en Spanje. Handig tijdens de Vuelta dus.

Aan het nieuwe shirt en de naamsverandering ging heel wat werk vooraf, maar Lefevere deelde wel een compliment uit aan de UCI. Vroeger was het veranderen van het shirt tijdens het seizoen namelijk een groot probleem.

"Nu is het geen probleem meer om in de Vuelta een dino op je borst te zetten terwijl we in Polen met de normale trui rijden", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. En met de dino op het shirt zal Quick-Step nog wat herkenbaarder zijn.

Lefevere over Alpecin-Deceuninck en co

De ploeg van Patrick Lefevere rijdt al jaren in het blauw, maar heel wat ploegen kiezen tegenwoordig voor blauw. "Er waren al Alpecin-Deceuninck, FDJ en Israel – Premier Tech en nu heb ik in de Tour of Leuven ook nog een continentale trui gezien die extreem goed op die van ons leek."

"De helft van het peloton kleurt blauw en volgens mij is dat volgens de pantone-codering ook nog eens exact hetzelfde soort blauw", stelt Lefevere nog. Met de dino op hun shirt zullen de renners van Lefevere dus zeker opvallen.