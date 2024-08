Steekspel tussen Vollering en gele trui Niewiadoma barst helemaal los: "Oh, zei ze dat?"

Met nog één rit op het programma in de Tour de France Femmes stijgt de spanning. En zo ook het steekspel tussen favorieten Vollering en Niewiadoma.

Met nog een stevig sprintje in de voorlaatste etappe pakte Demi Vollering de derde plaats en de daarbij horende vier bonificatieseconden. Daardoor sluipt ze iets dichter op gele trui Niewiadoma, de Nederlandse volgt nu op 1'15" van de Poolse.

"Het was mijn doel om Niewiadoma zenuwachtig te maken. Dat is gelukt, want ze zat constant achterom te kijken. Ik vermoed dat ze bang was dat ik zou aanvallen. Om dat te zien, gaf mij een lekker gevoel", zei Vollering bij NOS.

Dat Vollering nog een gat kon slaan in de sprint, geeft haar vertrouwen. Zondag wacht er namelijk nog een stevige bergrit. In de finale staan de Col du Glandon (19.9 km aan 7.2%) en de slotklim Alpe d'Huez (14 km aan 7.9%) op het programma.

Niewiadoma reageert op Vollering

Dat Vollering zei dat Niewiadoma zenuwachtig had gemaakt, kwam ook de Poolse ter ore. "Oh, zei ze dat? Interessant! Als dat echt zo is: c’est la vie!", reageerde de Poolse. Zij heeft er vertrouwen in dat ze het geel kan behouden.

"We hebben aan mijn uithoudingsvermogen gewerkt, dus hopelijk kan ik het afmaken. Ik wil relatief fris aan de Alpe d’Huez beginnen en dan gaan we ervoor!", besloot Niewiadoma nog.