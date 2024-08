🎥 De albatros vliegt opnieuw: Wout van Aert knalt naar eerste zege in bijna zes maanden

Wout van Aert heeft in de Ronde van Spanje de derde etappe gewonnen. In de sprint klopte hij de Australiër Kaden Groves en de Spanjaard Jon Aberasturi.

Net als in de tweede etappe was het opnieuw aan de sprinters in de derde etappe. Opnieuw was er weinig animo voor de vroege vlucht en dus gingen Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) en Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) er opnieuw vandoor.

Victor Campenaerts, Kasper Asgreen en Stefan Küng gingen in de tegenaanval, maar zij werden door het peloton toch als iets te gevaarlijk ingeschat en werden snel bij de lurven gegrepen. Ruiz en Maté kregen wel nog het gezelschap van elk een ploegmaat.

Unai Iribar kwam aansluiten voor Equipo Kern Parma, Xabier Isasa voor Euskaltel-Euskadi. In het peloton controleerden Alpecin-Deceuninck voor Kaden Groves en Visma-Lease a Bike voor Wout van Aert.

Campenaerts probeert, Van Aert wint

Aan de tussensprint was er door de vier vluchters maar voor één iemand uit het peloton punten. Van Aert haalde het makkelijk, Groves liet zich wat verrassen en pakte geen punten. Daarna werd alles klaargemaakt voor een sprint.

De laatste drie kilometer liep lichtjes bergop en Campenaerts probeerde de sprinters nog te verrassen op twee kilometer van de streep. Op een kilometer van de streep werd hij gegrepen door de trein van Alpecin-Deceuninck.

Van Aert zette als eerste aan op zo'n 300 meter van de streep en sloeg meteen een gaatje. Groves en ook Marit kwamen nog opzetten, maar in de rode leiderstrui knalde Van Aert naar zijn eerste zege in bijna zes maanden.

