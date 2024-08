Merijn Zeeman over toptalent Cian Uijtdebroeks: "Er zit geen evolutie in, maar..."

Cian Uijtdebroeks maakte eind vorig jaar de overstap van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike. Hoe evalueert de Nederlandse ploeg de eerste maanden van Uijtdebroeks bij hen?

Cian Uijtdebroeks deed het bijzonder goed vorig jaar. Als 20-jarige werd hij negende in de Ronde van Oman en de Ronde van Catalonië, zesde in de Ronde van Romandië, zevende in de Ronde van Zwitserland en achtste in de Vuelta.

Met zijn overstap naar Visma-Lease a Bike werd er verwacht dat Uijtdebroeks die lijn zou doortrekken. Maar dat was niet helemaal het geval. Uijtdebroeks werd zevende in Tirreno-Adriatico, maar moest opgeven in Catalonië en de Giro.

Zeeman over Uijtdebroeks

In de Ronde van Zwitserland werd Uijtdebroeks 35ste, in de Ronde van Burgos 26ste. "Als je alleen naar de resultaten kijkt, zit er geen evolutie in. Het verhaal daarachter is anders", zegt Merijn Zeeman bij HLN.

Voor Visma-Lease a Bike is Uijtdebroeks een topper in wording. Vooral dat wil de Nederlandse ploeg Uijtdebroeks bijbrengen, dat hij niet te snel moet willen gaan. Trainingswaarden zeggen niets over wedstrijden, waar nog veel extra factoren bijkomen.

"Of hij nu derde, vijfde of tiende wordt, voor ons maakt het niet uit. We geloven in hem. En op de lange termijn komt hij bij de nieuwe generatie kopmannen van deze ploeg. Maar het hoeft niet vandaag en ook niet morgen."