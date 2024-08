Na zege in het geel ook zege in het rood? Wout van Aert onthult hoe hij het wil aanpakken

Wout van Aert veroverde zondag de rode leiderstrui in de Vuelta met zijn tweede plaats. In de derde etappe wil Van Aert eindelijk nog eens kunnen zegevieren.

Met een derde en een tweede plaats kwam Wout van Aert al twee keer dicht bij een ritzege in de Vuelta, maar zoals zo vaak was het altijd net niet. In de derde etappe, met de rode leiderstrui, wil Van Aert wel scoren.

In 2022 droeg Van Aert ook al de gele trui in de Tour, nu is hij dus leider in de Vuelta. "Bijzonder", zegt Van Aert bij HLN. "Dat is altijd mooi in een grote ronde, met alle speciale spullen die erbij horen. Daar kan ik zeker van genieten, ja."

Wint Van Aert in rode trui in Vuelta?

In de Tour van 2022 won Van Aert in de gele trui de vierde rit in Calais. Nu kan hij in de rode trui winnen in de Vuelta. Dat wordt wel lastiger dan zondag, want de finale van de derde etappe is iets lastiger.



"Het zal een sprint zijn met iets meer vermoeide benen. Dat ligt me normaal gezien beter. We hebben gisteren gezien dat Groves intrinsiek sneller is, maar ik denk dat ik hem zeker kan kloppen als alles goed valt", zei Van Aert nog.

De rode leiderstrui zal Van Aert naar alle waarschijnlijk ook na vandaag nog om zijn schouders hebben. Dinsdag wordt dat veel moeilijker met een aankomst op Pico Villuercas (14.6 km aan 6.1%).