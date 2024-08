Liet SD Worx-Protime zich van zijn kleinste kant zien in de Tour? "Dat valt toch op"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering verloor de Tour de France Femmes met amper vier seconden. De Nederlandse kreeg tijdens de Tour weinig hulp van haar ploeggenotes.

In rit vijf verloor Demi Vollering de Tour de France Femmes. Dat is de enige conclusie die er getrokken kan worden. De Nederlandse had op dat moment een voorsprong van iets meer dan een halve minuut op Niewiadoma.

Tot ze op zes kilometer van de streep tegen de grond ging. Vollering tastte naar de rug en kon uiteindelijk weer verder, maar verloor bijna twee minuten. De gele trui kreeg weinig steun van haar ploeg SD Worx-Protime.

Geen steun zoals voor Pogacar

"Ik vind het vooral beschamend wat Lorena Wiebes deed", zegt podcaster Benji Naesen bij Het Nieuwsblad. "Zij is degene die de valpartij veroorzaakt heeft door tegen Vollering te rijden." Wiebes zei dat ze 'iets geels zag liggen', maar reed toch door.

"Als je een renster als Vollering in de ploeg hebt, dan moet je het doen zoals ze voor Pogacar doen: maximale ondersteuning bieden in elke rit die ook maar een beetje invloed kan hebben op het klassement", stelt Naesen.

Dat Vollering eind dit jaar vertrekt bij SD Worx-Protime wordt haar niet in dank afgenomen. "Het valt mij toch op dat Vollering dit jaar minder ondersteuning krijgt van de ploeg dan de vorige jaren." Werd haar dan geen succes meer gegund?