Wout van Aert maakt duidelijk wat hij zeker niet zal doen tijdens de Vuelta

De vierde etappe wordt voor Wout van Aert met grote waarschijnlijk de laatste in de rode leiderstrui. Er wacht namelijk een eerste aankomst bergop in de Vuelta.

Met al een aankomst bergop op dag vier was het voor Wout van Aert zaak om vroeg de rode leiderstrui te grijpen in de Vuelta. Hij slaagde in zijn missie, maar straks zal hij de trui met "99% zekerheid" moeten afstaan.

De klimmers zijn een eerste keer aan zet in de Vuelta, bij Visma-Lease a Bike rekenen ze op Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks om te schitteren. Zullen zij hulp krijgen van Van Aert in de bergetappes in de Vuelta?

Van Aert zal niet knechten bergop

"Of ik me leeg ga rijden? Ik denk niet dat dit nodig zal zijn omdat we andere sterke klimmers in de ploeg hebben. Ik zal proberen mijn steentje bij te dragen en vooral het overzicht te houden in de beginfase", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

In de finale zullen we Van Aert niet zien, Visma-Lease a Bike rekent dan op Gesink, Kruijswijk en Valter om Uijtdebroeks en Kuss bij te staan. Van Aert zit met zijn hoofd al bij de volgende kansen op ritwinst in de Vuelta.

En Van Aert denkt ook aan de groene puntentrui, waar hij nu een voorsprong van acht punten heeft op Kaden Groves. Woensdag zijn er in de vijfde etappe een laatste keer 50 punten te verdienen, dan wil Van Aert opnieuw scoren.