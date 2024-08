Wout Van Aert houdt plots grotere concurrent dan Kaden Groves in het oog voor groene trui

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert verloor dinsdag zijn rode leiderstrui. Geen probleem voor onze landgenoot, want het doel is om zich te focussen op de groene trui.

De rode trui speelde Wout van Aert zoals verwacht kwijt. Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Vuelta. Onze landgenoot blijft vanaf nu inzetten op ritzeges en de groene puntentrui.

Daarvoor moet hij in de eerste plaats afrekenen met Kaden Groves. Dat werd dinsdag nog maar eens duidelijk, toen Groves onze landgenoot klopte in een sprintje onderweg.

Er waren twee renners voorop, dus waren er nog 15 punten te rapen. Van Aert ging er vol voor, maar de Australiër pakte die. Van Aert pakte 13 punten, waardoor Groves weer net iets dichter komt.

Van Aert houdt de groene trui, met 111 punten achter zijn naam. Groves heeft er nu 105. “Ik voelde hem komen”, liet Van Aert achteraf optekenen over de tussensprint.

Roglic concurrent van Van Aert voor het groen

“Het belangrijkste was dat ik nog punten kon rapen. Zo is er stilaan een mooie bonus op de man die momenteel naast mij staat”, zei Van Aert over Primoz Roglic die net passeerde.

De Sloveen heeft 28 punten op dit moment, maar hij zou er de komende dagen wel heel wat kunnen pakken. “Want ik denk dat hij in de vele bergritten die nog komen veel punten zal sprokkelen. En ook tussen mij en Kaden zal het een strijd blijven.”

De tussensprint lag vlak voor de slotklim. “Ik kon het op de slotklim dus iets rustiger aan doen. Dat maakt veel verschil, want het is hier bijzonder heet. Ik hoop niet dat het de komende dagen nog warmer wordt.”