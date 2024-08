🎥 Ontspannen Remco Evenepoel wijst Van Eetvelt terecht in de Vuelta: "Een beginnersfoutje"

Lennert Van Eetvelt pakte dinsdag naast zijn eerste ritzege in de Vuelta nadat hij te vroeg juichte. Al zag Remco Evenepoel nog iets anders waarom Van Eetvelt ernaast pakte.

Victor Campenaerts pakt net als in de Vuelta uit met een vlog. In de Tour deed hij dat met Brent Van Moer, in de Vuelta is dat Lennert Van Eetvelt. Ook de tweede plaats van Van Eetvelt in de vierde rit kwam natuurlijk ter sprake.

Van Eetvelt leek op weg naar de ritzege, maar juichte net te vroeg en zag Primoz Roglic hem nog de overwinning afsnoepen. Evenepoel merkte echter iets anders op, namelijk de opgerolde mouwtjes van Van Eetvelt.

"Wij denken hetzelfde, maar hij luistert niet naar ons. Misschien doet hij dat wel naar jou", zegt Campenaerts. Evenepoel deed het zelf één keer in Zwitserland. "En ik heb er toen veel miserie mee gehad."

Evenepoel verwacht veel van Van Eetvelt

Volgens Evenepoel hebben de opgerolde mouwtjes bij Van Eetvelt zeker een verschil gemaakt. Van Eetvelt had "zeker gewonnen met zijn mouwen naar beneden. Het zijn beginnersfoutjes. Zolang je maar met je mouwen naar beneden op het podium in Madrid staat, is het goed."

Evenepoel verwacht dus veel van Van Eetvelt in de Vuelta, die vijfde staat in het klassement op 41 seconden van Primoz Roglic. Begin dit jaar won Van Eetvelt nog de UAE Tour, vorig jaar werd hij 32ste in de Vuelta.