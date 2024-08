🎥 Vuelta-rit start in... een supermarkt: Wout van Aert heeft er een opvallende mening over

De Vuelta pakt in de zesde etappe uit met een opvallende startlocatie. De renners vertrekken namelijk uit een supermarkt van Carrefour.

Supermarktketen Carrefour is al twaalf jaar de hoofdsponsor van de Vuelta en dat wordt gevierd. De renners vertrokken namelijk vanuit de supermarkt in startplaats Jerez de la Frontera in de regio Andalusië.

Enkele Belgen in de Vuelta vonden het op zijn minst speciaal. "Het is de onoffciële start, maar het is een keer iets anders", zei Quinten Hermans bij HLN. Lennert Van Eetvelt keek toch even raar op bij de bekendmaking.

Van Aert ziet mooie herinnering

"Ik had het gehoord voor de Vuelta en ik geloofde het eerst niet. Maar het is wel iets speciaals", zei de Belg van Lotto Dstny. Hij krijgt straks wellicht een nieuwe kans op ritwinst als de vluchters het niet halen.

Wout van Aert ziet het eerder als een mooie herinnering voor later. "Ik ben wel benieuwd. Het is wel een mooie stunt. Ik vind het wel mooi om achteraf te kunnen vertellen dat ik erbij was. Weet je nog..."

Van Aert zelf ziet weinig kansen op ritwinst voor zichzelf, doordat het toch een zware etappe is met een lastige finish. De laatste 9 kilometer loopt gemiddeld zo'n 4% op. "Het zal moeilijk zijn om de controle te bewaren. Ik verwacht er niet veel van."