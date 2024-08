Fabian Cancellara heeft duidelijk plan met Julian Alaphilippe, maar is ook heel voorzichtig

Julian Alaphilippe tekende voor drie jaar bij Tudor Pro Cycling. Daar is ex-renner Fabian Cancellara de grote man.

Tudor Pro Cycling zit voorlopig nog in de tweede klasse van het wielrennen, maar kreeg ondertussen wel al uitnodigingen in de bus voor Parijs-Nice en de Giro d’Italia.

De ploeg van Fabian Cancellara timmert naarstig aan de weg naar de World Tour. Met Julian Alaphilippe erbij zou er ook wel eens een uitnodiging voor de Tour de France in de bus kunnen vallen.

“Maar het gaat niet alleen om de Tour”, zegt Fabian Cancellara aan Het Nieuwsblad. “Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de tweede helft van het klassieke seizoen niet gereden. We hadden er ook niet de renners voor, dus waarom zouden we dat doen? Volgend jaar hebben we die renners wel.”

Alaphilippe moet deuren openen voor Tudor, maar er zijn ook overwinningen nodig om in 2026 bij de hernieuwing van de licenties ervoor te zorgen dat de ploeg genoeg punten heeft voor de World Tour.

Het is niet zo dat de Fransman komt uitbollen. “Julien wil nog echt koersen. Met de panache die hij nog altijd heeft. Het zal niet koersen om te koersen zijn. Bij QuickStep was hij nog jong, maar ondertussen is hij matuur, een echte man.”

Al is Cancellara ook voorzichtig en zal hij de Fransman in bescherming nemen. “We weten dat we niet alleen een renner aantrekken, maar ook een mens. We gaan Julian de ruimte geven om tijd door te brengen met zijn echtgenote Marion en zoontje Nino. We weten dat hij daar nood aan heeft.”