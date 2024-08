Uijtdebroeks beseft gevaar van O'Connor in Vuelta en wijst andere ploegen met de vinger

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Plots heeft Ben O'Connor een stevige voorsprong in het klassement op de rest van de klassementsrenners. Cian Uijtdebroeks beseft dat de Australiër een gevaar is.

Vorig jaar legde Sepp Kuss de basis voor zijn eindzege in de Vuelta in de zesde etappe. Heeft Ben O'Connor nu hetzelfde gedaan? De Australiër glipte mee in de ontsnapping en kreeg een stevige voorsprong van het peloton.

O'Connor heeft de rode leiderstrui nu stevig om zijn schouder, hij heeft een voorsprong van 4'51" op Primoz Roglic. Behalve Joao Almeida volgen de rest van de klassementsrenners op meer dan vijf minuten van O'Connor.

Uijtdebroeks over gevaar O'Connor

Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks, het duo van Visma Lease a Bike, kijkt tegen een achterstand van 6'05" en 7'07" aan. Cian Uijtdebroeks beseft dan ook het gevaar. "Ja, zijn voorsprong is groot", zegt hij bij VTM Nieuws.

Visma-Lease a Bike probeerde wel, maar verloor ook al Van Baarle en werkte de voorbije dagen voor ritzeges van Wout van Aert. "We kunnen niet elke dag op kop rijden. Het is spijtig dat ze zo ver uitliepen. We kregen ook weinig steun van andere ploegen."

"O'Connor is een gevaar voor de eindzege. Maar de Vuelta is natuurlijk nog lang." Uijtdebroeks vindt ook Florian Lipowitz (vierde in de stand op 5'18") een gevaarlijke klant voor de rest van de Vuelta.