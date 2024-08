"Het is zeer op het randje, maar op dit moment kan het nog net"

Het is heel warm in Spanje. Niet voor het eerst gaan dan ook stemmen op of het wel verantwoord is om in zo'n hitte te koersen. Ook de analisten en de kenners laten zich uit over de zaak.

Niet enkel stijgen de temperaturen soms tot boven de veertig graden, er is ook nog het gegeven dat er in het heetst van de dag wordt gereden door de renners. De namiddag is het piekmoment, wat vroeger of later starten zou eventueel een oplossing kunnen zijn. Maar alles heeft natuurlijk ook te maken met tv-gelden en dergelijke meer. © photonews "Alles heeft natuurlijk commerciële redenen. We denken dan aan uitzendrechten, meer kijkers, de invloed van de sponsors, ...", geeft Ruud Van Thienen, sportarts en inspanningsfysioloog verbonden aan de UGent, aan bij Het Kwartier. Wezenlijke impact "Maar: de organisatie kan natuurlijk wel ingrijpen door bijvoorbeeld de wedstrijd te vervroegen of te verkorten. Dat zou een wezenlijke impact hebben." "Het is zeer op het randje, maar zoals ik het nu inschat, kan het nog net. Al is dat altijd makkelijk gezegd. Er moet maar eens een medisch slachtoffer vallen. Maar hopelijk komt het niet zo ver en houdt de organisatie zich aan het Extreme Weather Protocol van de UCI."