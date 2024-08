Lennert Van Eetvelt moet zware domper incasseren

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Pech voor Lennert Van Eetvelt. De jonge Belg van Lotto-Dstny zal het moeten zien te rooien zonder een van zijn beste luitenanten. En dat is toch wel een domper met oog op een eventueel klassement in deze Vuelta a Espana.

Adem Yates verloor gisteren belangrijke minuten met oog op een klassement in deze Vuelta a Espana, maar voor vele anderen was het bilan nog zwaarder. Zo moest Rigoberto Uran uiteindelijk meteen opgeven na zijn val.

De afdaling van de Puerto Martinez was echt wel gevaarlijk. Op een bepaalde plaats gingen zowel vluchters als leden van het peloton tegen de grond. Ook Andreas Kron was bij de gevallen renners.

Hersenschudding voor Kron

BIj onderzoek na de rit bleek dat Kron een hersenschudding heeft opgelopen. Het is dan ook absoluut niet verantwoord dat hij nog aan de start komt vrijdag voor de volgende etappe.

Een domper voor Lennert Van Eetvelt, die zo een van zijn beste luitenanten in deze Vuelta a Espana ziet opgeven. De jonge Belg mikt in Spanje dit jaar op een goed eindklassement.

Van Eetvelt greep in deze Vuelta al eens nipt naast een ritzege en staat momenteel knap achtste in het klassement. Hij zag gisteren met O'Connor, Lipowitz en Rodriguez wel drie renners over zich heen springen.