O'Connor kan lachen na eerste dag in het rood: "Roglic zal nog veel bonificatiesprints moeten winnen"

Ben O'Connor heeft zijn eerste etappe in de rode leiderstrui al bij al makkelijk weten te overleven. Primoz Roglic pakte weliswaar zes bonificatieseconden, maar dat maakt de Australiër zeker (nog) niet nerveus.

Ben O'Connor gelooft wel in een goed eindklassement, nu hij plots vijf minuten voorsprong heeft op de tegenstand. De zes seconden bonificatie die Primoz Roglic pakte op vrijdag doen daar voorlopig niet al te veel aan af.

"Het was een goede dag voor mij. Om eerlijk te zijn was het een heel makkelijke dag, tot in de finale. Het was explosief, maar ik voelde me veel beter dan in het begin van de week. Een goede dag."

© photonews

"Ik was niet verrast dat Roglic voor de bonificaties ging. Het was niet iets heel geks, dus ik was vrij comfortabel en ben blij met hoe het gelopen is. Hij gaat voor seconden en ik ging voor minuten donderdag", kon er een lachje af bij O'Connor.

Al bij al makkelijke dag

"Ach, elke seconde kan van belang zijn. Ik kan niet veel tegen hem doen in zo'n sprintjes, maar hij zal veel bonusseconden moeten pakken om de minuten die er tussen ons zijn te dichten."

"De ploeg was ook goed vandaag. Dat doet deugd, alles bij elkaar was het gewoon een goede dag", aldus nog de Australiër.