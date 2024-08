Thibau Nys zet criticasters stevig op hun plaats: "Weten niet waarover ze spreken"

Thibau Nys is dit jaar een veelwinnaar geworden, met maar liefst negen overwinningen. Al krijgt Nys wel de kritiek dat geen enkele grote koers heeft gereden dit jaar.

In iedere rittenkoers waar Thibau Nys dit jaar aan de start stond, heeft hij dit jaar al gewonnen. Dat was het geval in Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen. En zo heeft Nys al negen zeges in 2024.

Nys reed dus vooral rittenkoersen, naast ook Eschborn-Frankfurt, de GP des Kantons Aargau en het BK op de weg. Zondag sluit Nys zijn wegseizoen af met de Bretagne Classic. Daarmee komt Nys op 34 koersdagen in 2024.

Nys over kritiek op zijn programma

Met Romandië, Zwitserland en Polen reed Nys drie rittenkoersen in de WorldTour, Eschborn-Frankfurt en de Bretagne Classic zijn eendagskoersen in de WorldTour. Toch krijgt Nys wat kritiek op zijn programma.

"Ik heb nu een ideaal programma gereden. Ik heb veel kritiek gelezen over mijn 'lage programma', maar mensen weten niet waarover ze spreken als je vijf keer wint in de WorldTour", zegt Nys bij Sporza.

Nys won drie keer in Polen en ook in Romandië en Zwitserland. "Alles is voorlopig perfect gepland om binnen een paar jaar aan de top te staan, op het allerhoogste niveau", besluit Nys nog.