🎥 Primoz Roglic sluipt dichterbij in Vuelta, maar houdt toch nog stevige slag om de arm

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Primoz Roglic heeft zijn tweede etappe in de Vuelta gewonnen. De Sloveen knabbelt ook een stuk van zijn achterstand op leider Ben O'Connor weg.

Met zijn voorsprong van bijna 5 minuten zorgde Ben O'Connor toch voor wat paniek in het Vuelta-peloton. Maar Primoz Roglic gaf zich echter nog niet gewonnen en wil nog altijd zijn vierde eindzege pakken in de Vuelta.

Israel-Premier Tech controleerde de vlucht van de dag en dat kwam Red Bull-BORA-hansgrohe goed uit. "Ik snapte hen wel", zei Roglic. Wij hoefden dus nog geen handje toe te steken. Dat was het dan voor ons."

Roglic wint etappe en pakt tijd terug

Op de slotklim van de achtste etappe zette Roglic O'Connor onder druk en hij brak uiteindelijk toch in de laatste kilometers. Roglic won het sprintje om de etappezege van Mas, Landa eindigde als derde.

"Ik had niet verwacht dat ik voor de ritzege zou strijden. Het was sowieso erg zwaar en bovendien erg warm. Maar op het einde van de rit was de mogelijkheid er ineens. Die greep ik natuurlijk met beide handen aan."

Roglic sluipt 56 seconden dichterbij op O'Connor, tot op 3'49" van de Australiër. "Of ik blij ben met mijn geboekte tijdwinst? Uiteraard, maar we moeten niet te voorbarig worden. Misschien verlies ik de volgende keer wel tijd."

Results powered by FirstCycling.com