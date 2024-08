📷 Van der Poel en Evenepoel samen op pad: de concurrentie is meteen gewaarschuwd

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel werken op dit moment hard aan hun voorbereiding op het najaar. In Spanje gaat het er stevig aan toe.

Na zijn dubbel goud op de Olympische Spelen nam Remco Evenepoel een weekje vakantie, maar intussen is hij toch opnieuw al een tijdje aan het trainen. Evenepoel wil eind september scoren op het WK in Zürich.

Mathieu van der Poel reed sinds het einde van de Tour op 21 juli geen enkele wedstrijd meer. Het was een tijdje wachten op zijn programma, maar Van der Poel komt vanaf woensdag aan de start van de Renewi Tour, op 15 september ook op het EK.

Evenepoel rijdt van 3 tot 8 september de Tour of Britain, op 11 september rijdt hij ook het EK tijdrijden. Voor Evenepoel een doel, want het is de enige kampioenstrui die nog ontbreekt op zijn goed gevulde palmares.

Evenepoel en Van der Poel samen op pad

In de Spaanse zon trainen Evenepoel en Van der Poel samen hard om de komende weken nog een laatste keer top te zijn dit jaar. In en rond Calpe zijn Van der Poel en Evenepoel vrijdag opnieuw samen op pad getrokken.

Met een training van 202 kilometer en bijna 3000 hoogtemeters trainden Van der Poel en Evenepoel meer dan 6u in de Spaanse zon. Het toont aan dat Van der Poel en Evenepoel meteen weer top gaan zijn.