Gevolg van de warmte: Quinten Hermans kampt met vervelend probleem tijdens de Vuelta

Het is bijzonder warm in Spanje en de renners proberen zich dan ook zoveel mogelijk te verkoelen tijdens de Vuelta. Al zorgt dat wel voor problemen bij Quinten Hermans.

De renners zitten ondertussen aan rit acht in de Vuelta en al voor de achtste dag op rij moeten de renners temperaturen van zo'n 40 graden trotseren. Het komt er dan ook op aan om koel te blijven tijdens de etappes.

Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) is het stilaan beu. "Het mag gaan stoppen. Maar nu nog even twee dagen doorbijten en dan trekken we naar het noorden", zei hij voor de achtste etappe bij VTM Nieuws.

Hermans kampt met zitvlakprobleem in Vuelta

Renners moeten zo'n 15 bidons per dag drinken en proberen zich ook koel te houden door water over zich te gieten. Bij Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) zorgt dat echter voor nog een ander vervelend probleem.

"In het begin van de Vuelta goot ik veel water over mij, maar als je zeemvel de hele tijd nat is dan is dat niet goed voor je zitvlak. Er zijn dan weer jongens zoals ik die daar problemen mee hebben", zegt Hermans.

"Iedereen kijkt ernaar uit om naar het noorden te trekken na de rustdag, dat zal een stuk aangenamer zijn. Het is gewoon vervelend dat het zo lang duurt en dan beginnen bijvoorbeeld ook nog die zadelproblemen op te spelen."