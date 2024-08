Lefevere heeft duidelijke boodschap voor bondscoach Vanthourenhout: "Sorry, dat vind ik bullshit"

Er wordt met spanning uitgekeken naar de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout voor het EK wielrennen. Patrick Lefevere hoopt alvast dat sprinter Tim Merlier erbij is.

Dat bondscoach Sven Vanthourenhout voor een lastige opdracht staat wat de EK-selectie betreft, is duidelijk. In Hasselt zal er wellicht gesprint worden voor de titel en dan is Tim Merlier een van de snelste renners van het peloton.

Maar er zijn ook nog heel wat andere sprinters die wel hun kans krijgen en ook Wout van Aert lijkt zijn zinnen te hebben gezet op het EK. Patrick Lefevere hoopt echter vurig dat zijn sprinter Tim Merlier erbij zal zijn.

Lefevere wil dat Merlier erbij is op EK

"Ik waardeer Sven, maar dat neemt niet weg dat ik toch serieus in mijn gat gebeten zou zijn, mocht hij straks Tim Merlier niet meenemen naar het EK", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Ook al kunnen er weinig sponsors op de EK-trui.

Voor Lefevere gaat het op het principe, omdat Merlier aan zo'n goed seizoen bezig is met al dertien overwinningen. "Ik hoop vooral dat er bij de selectie geen 'politiek' meespeelt." Mag Philipsen mee omdat hij thuis bleef tijdens de Spelen?

"Sorry, dat vind ik bullshit. Op welke rol had Philipsen aanspraak moeten maken in Parijs? Dat was geen parcours voor sprinters." Volgens Lefevere moet Vanthourenhout zowel Merlier als Philipsen meenemen naar het EK.