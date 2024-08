'Opnieuw domper voor UAE? Verklaring voor instorting van kopman Joao Almeida'

Joao Almeida was na zijn vierde plaats in de Tour de France een van de favorieten voor de eindzege in de Vuelta. In de achtste etappe verloor de Portugees echter bijna vijf minuten.

Voor de start van de achtste etappe stond Joao Almeida nog derde in het klassement, op zo'n 14 seconden van nummer twee Primoz Roglic. Na de achtste etappe mag de Portugees echter een goed klassement vergeten. Het was al opvallend hoe Almeida, de nummer vier van de Tour, aan het begin van de slotklim helemaal achteraan het peloton zat. Opschuiven deed de Portugees niet meer en hij verloor dus bijna vijf minuten. Opnieuw corona voor Almeida? Almeida is zo van de derde naar de 27ste plaats gezakt in het klassement en volgt nu op meer dan negen minuten van leider Ben O'Connor. Het gat met nummer drie Landa is ook al opgelopen tot meer dan vijf minuten. De commentator van de Portugese Eurosport meldde dat hij van verschillende bronnen had gehoord dat Almeida positief heeft getest op corona. Kan hij dan wel nog verder? In 2022 moest Almeida ook de Giro verlaten door corona. Door het wegvallen van Almeida is de jonge Mexicaan Isaac del Toro (20) plots de best geplaatste renner is van UAE Team Emirates. Del Toro is 17de in het klassement op net geen drie minuten van Roglic en op 6'32" van leider O'Connor.