Deuk in het vertrouwen? Primoz Roglic komt met slecht nieuws na tijdverlies in de Vuelta

Primoz Roglic heeft daags voor de rustdag geen goede zaak gedaan in zijn jacht op de rode trui. De Sloveen kon geen tijd goedmaken op Ben O'Connor en verloor zelfs enkele seconden.

Zaterdag deed Primoz Roglic een goede zaak in het klassement door bijna een minuut goed te maken op leider Ben O'Connor. Met een stevige bergrit op het programma net voor de eerste rustdag kon Roglic nog wat tijd goedmaken.

Maar bergop kon de Sloveen geen afstand nemen van O'Connor. Toen Enric Mas op de laatste beklimming aanviel, volgde Roglic niet. De Sloveen viel ook niet aan en moest zich beperken tot volgen bergop.

Roglic had opnieuw last van rug

Daar had de Sloveen achteraf een duidelijke verklaring voor. "Ik had duidelijk de benen niet. Ik had rugpijn", zei Roglic achteraf bij Eurosport. "Ik was aan het lijden, het was gewoon lastig. Ik ben blij dat het voorbij is, morgen is er gelukkig een rustdag."

Dat Roglic geen goede dag had, werd duidelijk in de sprint om de derde plaats. Zijn ploegmaat Lipowitz trok aan, maar Roglic bleef zitten. O'Connor sprintte nog naar de derde plaats en pakte zo nog vier bonificatieseconden.

In het klassement ziet Roglic Carapaz ook twee minuten dichter komen, hij volgt nu zo'n halve minuut. Ook Yates maakte zo'n vier minuten goed op Roglic, hij volgt op anderhalve minuut. De Brit neemt ook de bolletjestrui over van Roglic.