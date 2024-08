Mikel Landa doet heel goede zaak: "Vuelta duurt nog lang en er kan nog veel gebeuren"

Mikel Landa maakt een stevige sprong in het klassement van de Vuelta. De Spanjaard komt op de vijfde plek terecht na de achtste etappe.

Heel wat klassementsrenners hadden het duidelijk moeilijk op de Sierra de Cazorla. De slotklim van vijf kilometer met uitschieters naar twintig procent zorgde voor zenuwachtigheid in het peloton.

Aan de voet van de klim kwam het tot een valpartij waarbij enkele klassementsmannen betrokken waren. De valpartij gebeurde vlak voor het wiel van Mikel Landa, maar hij kon alles ontwijken.

In de laatste anderhalve kilometer kon de Spanjaard van Soudal-QuickStep de boel forceren. Hij kwam als derde over de meet, op enkele seconden van ritwinnaar Primoz Roglic.

Landa maakt ook een stevige sprong in het klassement. Hij rukt zeven plaatsen op en staat nu op een vijfde plek. “Ik had het aan begin van de koers lastig om mijn ritme te vinden, maar nu voel ik me goed”, klinkt het bij Soudal-QuickStep.

“De laatste klim was erg lastig en er werden significante gaten geslagen. Gelukkig had ik goede benen en voelde ik me sterk, dus ik ben blij met mijn derde plek. De Vuelta duurt nog lang en er nog kan veel gebeuren. Ik heb veel vertrouwen na deze eerste zware klimmen. We gaan het dag per dag bekijken.”