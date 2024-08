🎥 Nog wat meer in de regenboogtrui: Mathieu van der Poel verblijdt zijn fans met aankondiging

Mathieu van der Poel heeft nog maar 29 koersdagen op zijn teller staan in 2024, waarvan er 21 van de Tour komen. Hij reed in het voorjaar zeven koersen, na de Tour reed hij enkel nog de olympische wegrit.

Vanaf woensdag rijdt Van der Poel ook de Renewi Tour, die tot zondag duurt. In 2020 won Van der Poel de rittenkoers dankzij een solo van 50 kilometer in de slotrit. Op 15 september staat Van der Poel ook aan de start van het EK.

Daarna stond voorlopig enkel het WK in Zürich op 29 september op zijn planning, maar daar is nu nog een wedstrijd bijgekomen. Van der Poel heeft op sociale media namelijk zijn deelname aan de Ronde van Luxemburg (18 tot 22 september) aangekondigd.

"Ik ben blij om te mogen aankondigen dat ik dit jaar de Ronde van Luxemburg zal rijden. Het wordt mijn eerste deelname en ik hoop jullie daar allemaal te zien", zei Van der Poel in zijn regenboogtrui.

De Ronde van Luxemburg eindigt een week voor het WK in Zwitserland, waar Van der Poel dus zijn titel verdedigt. Dat zal niet makkelijk worden, want met zo'n 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer is het parcours bijzonder zwaar.

Big announcement 📣



We’re excited to announce that @mathieuvdpoel will take part on this years Škoda Tour.



Don’t miss your chance to witness greatness up close - come and cheer him on! #SkodaTour #WorldChampion pic.twitter.com/IhsnMca50S