José De Cauwer stelt iets vast in de Vuelta: "Een kleinigheidje, maar wel heel belangrijk"

Daags voor de eerste rustdag heeft de Vuelta nog maar eens een andere wending genomen. Adam Yates en Richard Carapaz knokten zich terug in het klassement, Primoz Roglic toonde plots opnieuw wat zwakte.

Adam Yates won de laatste etappe voor de eerste rustdag met een stevige solo van bijna 60 kilometer. De Brit pakte zo bijna 4 minuten terug in het klassement en schuift op naar plaats zeven. Hij doet opnieuw mee om eindwinst.

Ook Richard Carapaz voerde een stevig nummer op. De Ecuadoriaan viel op 90 kilometer van de streep aan en schuift op van de 18de naar de derde plaats. Ook hij doet weer helemaal mee bovenaan.

O'Connor deelt tik uit aan Roglic

In tegenstelling tot zaterdag kon Primoz Roglic leider Ben O'Connor niet onder druk zetten. Meer zelfs, de Sloveen kwam er niet aan te pas in de sprint om de derde plaats. De Sloveen klaagde achteraf opnieuw over zijn rug.

"Roglic was niet goed genoeg", was José De Cauwer duidelijk bij Sporza. O'Connor pakte met zijn derde plaats ook nog vier bonificatieseconden. "Dat is een kleinigheidje, maar is wel heel belangrijk", stelt De Cauwer.

"Psychologisch kunnen die seconden dubbel tellen. En nog veel meer zelfs. Het beeld van O'Conor en Roglic is nu weer helemaal anders." Trekt de Australiër dan toch aan het langste eind binnen twee weken?