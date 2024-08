Lennert Van Eetvelt heeft doel al uit zijn hoofd gezet in de Vuelta: "Denk ik niet meer aan"

De beste Belg in de Vuelta blijft voorlopig nog altijd Lennert Van Eetvelt. Hij kreeg zondag wel een stevige tik in het klassement.

Lennert Van Eetvelt ambieerde voor de start van de Vuelta een plek in de top tien. Hij hield acht dagen goed stand, met onder meer drie keer een plek in de top tien in een rituitslag. Van Eetvelt stond ook zesde in het klassement.

Hij wilde vorig weekend ook de witte jongerentrui pakken, maar dat lukte niet. Zaterdag kon Van Eetvelt snel weer verder, maar probeerde hij te snel terug te keren en blies zichzelf op. Van Eetvelt eindigde wel nog als negende.

Net voor de eerste rustdag liep het nog een keer mis voor Van Eetvelt. Hij moest even voet aan de grond zetten, maar moest ook lossen net voor de slotklim. De jonge Belg van Lotto Dstny verloor zo'n vier minuten.

Zet Van Eetvelt witte trui uit zijn hoofd?

Van Eetvelt is gezakt naar de 15de plaats in het klassement, in het jongerenklassement staat hij op iets meer dan drie minuten van Lipowitz. "Ik denk niet meer per se aan de witte trui, ik denk eerder aan het klassement", zegt Van Eetvelt bij HLN.

"Ik kijk hoe ik weer een paar plaatsen kan opschuiven en hoe ik weer met de beste mannen mee kan doen." Met nog twee weken Vuelta op het programma kan er nog altijd bijzonder veel voor Van Eetvelt.