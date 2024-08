Mads Pedersen toont zijn topvorm in Duitsland, maar voelt de bui al hangen: "Helaas"

Lidl-Trek heeft de Lidl Deutschland Tour volledig opgerold. Kopman Mads Pedersen won de slotrit en het eindklassement en stoomt zich nu klaar voor het EK wielrennen.

Sinds dit jaar is Lidl hoofdsponsor van de Ronde van Duitsland en dus stuurde Lidl-Trek een topteam. Met succes want het team won alle vijf de ritten. Jonathan Milan won drie keer, Mads Pedersen twee keer en het eindklassement.

"Het was zeker een zware Deutschland Tour. We zijn blij en trots dat we Lidl op deze manier konden eren. We hebben alle etappes gewonnen en het klassement", reageerde kopman Mads Pedersen achteraf.

"Toen we zagen met welk team we naar deze ronde gingen, was het van: één rit is niet genoeg, we moeten proberen bijna alles te winnen. Dat is gelukt. Het team en ik zijn erg blij", gaat de Deen verder.

Pedersen wil vorm doortrekken op EK

Met de vorm van Pedersen zit het duidelijk wel goed, die de Tour moest verlaten door een zware valpartij. Hij wil op 15 september scoren op het EK. "Helaas zal ik het op moeten nemen tegen Johnny (Jonathan Milan, nvdr.) en de andere grote sprinters."

Naast Milan staan al zeker Olav Kooij en Pavel Bittner aan de start van het EK. Bij België worden Jasper Philipsen en/of Tim Merlier, maar ook Wout van Aert aan de start verwacht.