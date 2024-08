Van uitbollen geen sprake: Jasper Philipsen staat voor een bijzonder druk najaar

Sinds het einde van de Tour reed Jasper Philipsen geen westrijden meer. Woensdag begint hij in de Renewi Tour aan zijn druk najaar.

Geen Olympische Spelen in Parijs voor Jasper Philipsen en dus kwam hij sinds het einde van de Tour op 21 juli niet meer in actie. Philipsen bereidde zich de afgelopen tijd voor op zijn drukke najaarskalender.

Woensdag staat Philipsen samen met Mathieu van der Poel aan de start van de Renewi Tour (28 augustus tot 1 september), waar hij vorig jaar een rit won. Op 8 september rijdt Philipsen ook de BEMER Cyclassics in Hamburg.

Krikt Philipsen zeges in 2024 nog op?

Philipsen heeft ook een gaatje vrijgehouden op zijn programma voor de wegrit op het EK op 15 september, dinsdag maakt bondscoach Vanthourenhout zijn selectie officieel bekend. Daarna is het seizoen nog niet voorbij voor Philipsen.

Op 21 september rijdt hij de SUPER 8 Classic, een dag later ook de Gooikse Pijl. In oktober rijdt Philipsen Binche-Chimay-Binche (01/10), de Sparkassen Münsterland Giro (04/10) en Parijs-Tour (06/10).

In het najaar wil Philipsen zijn aantal zeges nog wat opkrikken in 2024. Hij won een rit in Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne, een rit in de Baloise Belgium Tour en drie ritten in de Tour.