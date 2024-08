Visma-Lease a Bike in de fout? José De Cauwer is klaar en duidelijk over Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks blijft maar op de sukkel in de Vuelta. De jonge Belg van Visma-Lease a Bike verloor voor de derde dag op rij veel tijd.

Na zijn achtste plaats van vorig jaar in zijn eerste grote ronde droomde Cian Uijtdebroeks opnieuw van de top tien in de Vuelta. Dit jaar zal hij echter niet in de buurt komen, de 26ste plaats is voorlopig zijn hoogste plaats in het klassement.

De voorbije dagen is Uijtdebroeks wel weggezakt naar de 48ste plaats in het klassement. De 21-jarige Belg van Visma-Lease a Bike verloor drie dagen op rij veel tijd, zondag moest hij zelfs meer dan 20 minuten toegeven.

Uijtdebroeks sprak zelf enkele dagen geleden over 'een verdoofd gevoel in zijn benen'. Alles blokkeert en Uijtdebroeks kan geen 100% van zijn capaciteiten gebruiken. Is er een probleem met zijn liesslagader?

De Cauwer wijst Visma-Lease a Bike terecht

"Het blijkt dat je veel kan weten en meten, maar ook bij Visma-Lease a Bike hadden ze dit niet zien aankomen. Anders zet je hem niet in de Vuelta", stelt José De Cauwer bij Sporza. En het probleem kan pas in de Vuelta zijn opgedoken.

De Cauwer komt dan ook met een duidelijke oproep richting zijn ploeg Visma-Lease a Bike. "Dan brengt het niet op om hem verder te laten rijden. Er moet een grondige analyse komen." Staat Uijtdebroeks dinsdag nog aan de start?