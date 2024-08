Wout van Aert verdiende al stevig in de Vuelta: Visma-Lease a Bike mag hem bedanken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op de eerste rustdag van een grote ronde wordt altijd een eerste balans opgemaakt van het verzamelde prijzengeld. Wout van Aert prijkt helemaal bovenaan.

Wout van Aert moet in tegenstelling tot in de Tour geen rekening houden met een kopman die kan meedoet voor de eindzege. Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks staan op de eerste rustdag niet in de top tien.

In de Vuelta probeert Visma-Leasa a Bike om Van Aert te laten scoren en dat lukt ook aardig. Van Aert pakte al twee ritzeges, twee tweede plaatsen, een derde plek, reed twee dagen in de rode leiderstrui en al zes dagen in de groene puntentrui.

Van Aert grootverdiener in de Vuelta

Dat leverde hem al aardig wat prijzengeld op. Met 37.675 euro is Wout van Aert zelfs de grootverdiener van de eerste week van de Vuelta. Primoz Roglic is tweede (25.565 euro), Kaden Groves derde (20.220 euro).

Visma-Lease a Bike voert het ploegenklassement aan met 40.110 euro, wat betekent dat Van Aert in zijn eentje voor 94% verantwoordelijk is voor al het prijzengeld van zijn ploeg.

Bij Visma-Lease a Bike zullen ze tevreden zijn. Het prijzengeld van het hele team in de Vuelta wordt namelijk verzameld en verdeeld over de renners en een deel van het personeel.