Coach onthult: waarom Thibau Nys mogelijk toch nog een wegkoers zal rijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft zijn wegseizoen afgesloten met een vijfde plaats in de Bretagne Classic. Toch kunnen we hem nog aan de start zien van een wegkoers.

Thibau Nys neemt nu een weekje vakantie na zijn wegseizoen, om fysiek en mentaal te recupereren en klaar te zijn voor het veldritseizoen. Nys wil klaar zijn om het hele seizoen op een hoog niveau te presteren.

Hoewel Nys zijn wegseizoen zondag heeft afgesloten met een vijfde plaats in de Bretagne Classic, zou het toch nog kunnen dat we hem nog aan de start zien van een wegkoers. Coach Paul Van Den Bosch legt uit.

Toch nog een wegwedstrijd voor Nys?

"Als hij nu nog een wegwedstrijd doet zal dat eerder kaderen in de voorbereiding van het veldritseizoen. Zo’n wegkoers van vier uren of meer aan hoge intensiteit kan hem goed doen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Mocht hij er nog eentje rijden, dan is het alleszins niet resultaatgericht." Nys zal nu vooral specifieke crosstrainingen afwerken zoals korte explosiviteit bergop trainen, veel startoefeningen, techniek oefenen zoals balkspringen, op en af de fiets springen en lopen met de fiets.

Op zijn zeer brede basis die gelegd is in het wegseizoen zal Nys ook kunnen rekenen. Kan hij net als op de weg een stap vooruit zetten in het veld? Vorig jaar liet Nys alvast zijn klasse zien met enkele overwinningen.