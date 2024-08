🎥 Merlier en Groenewegen stevig tegen de grond in Renewi Tour: Sven Nys wijst de schuldige aan

De eerste etappe van de Renewi Tour werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. De Italiaan van Lidl-Trek was op de licht oplopende finish in Bilzen sneller dan Jasper Philipsen en Axel Zingle.

Net daarna werd er nog gesprint voor de ereplaatsen. Tim Merlier stopte net voor de streep met trappen, maar zag plots Dylan Groenewegen naast zich komen. Merlier begon opnieuw met trappen en jumpte ook nog.

Merlier werd uiteindelijk vierde, maar week tijdens zijn jump af naar rechts en raakte daarbij ook Groenewegen. Merlier en Groenewegen gingen net na de streep tegen de grond en bleven lang op het asfalt zitten.

Groenewegen werd met een pijnlijke schouder afgevoerd naar het ziekenhuis van Maastricht voor een controle. Merlier werd door de jury gedeklasseerd, maar kan volgens Soudal Quick-Step donderdag wel starten.

"Ik denk dat het eerder de fout is van Merlier dan van Groenewegen. Hij stopte, zette weer aan en week een beetje af", zei Sven Nys bij Sporza. Ook op sociale media werd Merlier als schuldige aangewezen voor de val.

🇧🇪#RenewiTour



Unfortunately Groenewegen crashed right on the finish line 🏁 of today’s opening stage. 😞 More to follow. pic.twitter.com/S01Hg6ZtT2